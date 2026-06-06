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Rating migliorato, soddisfatta la Segreteria Finanze: "Traguardo significativo"

Dopo la promozione di S&P la Segreteria di Marco Gatti sottolinea: "Le politiche di gestione del debito, attuazione delle riforme, attenzione alla spesa e supporto al sistema economico sammarinese, sono state efficaci, tempestive e oculate"

6 giu 2026
Rating migliorato, soddisfatta la Segreteria Finanze: "Traguardo significativo"

La Segreteria di Stato per le Finanze accoglie con soddisfazione il giudizio di S&P Global Ratings, che ha alzato il rating sovrano di San Marino da 'BBB+' ad 'A-', confermando i rating a breve termine ad 'A-2' e l'outlook stabile. Un traguardo che la Segreteria definisce in una nota "un significativo traguardo nel percorso di stabilità e crescita economica del Paese."

Il risultato, sottolinea la Segreteria, "evidenzia come le politiche del governo, in particolare nel settore energetico, nella gestione del debito, nell'attuazione delle riforme, nell'attenzione alla spesa e nel supporto al sistema economico sammarinese, siano state efficaci, tempestive e oculate."

L'outlook stabile assegnato da S&P riflette quindi "un equilibrio tra i benefici derivanti dall'imminente attuazione dell'Accordo di Associazione e le sfide ancora da affrontare nei settori economico e finanziario", con il fermo impegno che "le finanze pubbliche solide rimangano costanti." La Segreteria ribadisce infine la propria determinazione "a garantire un futuro prospero e sostenibile per San Marino, seguendo politiche fiscali responsabili e promuovendo la crescita economica."



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