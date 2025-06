SAN MARINO Rating Morningstar, SdS Gatti: "Accordo di Associazione e IGR chiavi per il futuro economico" La Segreteria Finanze commenta la conferma il rating di Morningstar e guarda gli obiettivi da portare avanti: “Il nostro è un bilancio in equilibrio, ma la sua solidità può e deve essere ulteriormente rafforzata" afferma il Segretario di Stato Marco Gatti

La conferma di Morningstar sul rating di San Marino a BBB basso con trend stabile sottolinea la solidità e resilienza del sistema economico e finanziario del titano, ponendo le basi per un ulteriore consolidamento della traiettoria economica del paese. Così la Segreteria di Stato per le Finanze commenta il giudizio dell'agenzia di rating internazionale.

La valutazione positiva di Morningstar, che segue quella di Fitch, riflette una gestione di bilancio prudente e l'aspettativa che gli interventi in atto, spiega la Segreteria, contribuiranno a una progressiva riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Scenario, viene precisato, sostenuto anche dal miglioramento della qualità degli attivi del settore bancario e dalla riduzione dei crediti deteriorati. In tale contesto il governo sammarinese è deciso a proseguire con determinazione nel percorso di modifica dell'IGR. Il provvedimento, viene spiegato nella nota, è concepito per rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria dello Stato, blindandola da potenziali shock di mercato e incrementi dei costi energetici, in un’ottica di sostenibilità, quindi, senza penalizzare i contribuenti. Altro fattore cruciale l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, ulteriore fattore per rafforzare la fiducia nell'economia di San Marino.

“Il nostro è un bilancio in equilibrio, ma la sua solidità può e deve essere ulteriormente rafforzata – afferma il Segretario di Stato Marco Gatti - le modifiche alla Legge IGR è un atto di responsabilità, un investimento nel futuro del Paese che ci consentirà di navigare con maggiore sicurezza le complessità globali, accrescere la credibilità del Paese, attirare nuovi investimenti e sostenere la crescita per l'intera comunità sammarinese”.

