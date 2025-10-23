Reggini festeggia i 75 anni con un'emissione filatelica

1950: anno di fondazione di un'azienda di famiglia legata al territorio e al suo tessuto imprenditoriale. 75 anni fa apriva Reggini, concessionaria auto, dall'idea del capostipite Elio. Da quel momento un percorso di crescita, di generazione in generazione. In udienza dai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, i rappresentanti dell'impresa insieme al segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, e al direttore generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici.

Importante, per l'avvio dell'azienda, il supporto di Gerhard Richard Gumpert, diplomatico che aiutò i profughi a San Marino durante la Seconda guerra mondiale legato, all'epoca, alla Wolksvagen, come ricorda Piero Reggini. Per i 75 anni diffusa un'emissione filatelica che fonde espressionismo e realismo: opera realizzata dal riminese Eron che raffigura il percorso di vita della persona e la strada ancora da compiere.

Nel servizio l'intervista a Piero Reggini









