TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:30 Sepang: Bezzecchi e Bagnaia omaggiano Simoncelli, a 14 anni dalla morte 15:49 Ducati, Marc Marquez rientrerà nel 2026 14:44 Inaugurata in Kenya la “Teto Masai Nursery School” in memoria di Stefano Michi 13:05 Ente di Stato dei Giochi e ISS insieme contro il gioco patologico 12:52 Pdcs: IGR, accordo Ue e scuola all'esame del Consiglio Centrale
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Reggini festeggia i 75 anni con un'emissione filatelica

I rappresentanti della storica impresa sono stati ricevuti in udienza dalla Reggenza

23 ott 2025

1950: anno di fondazione di un'azienda di famiglia legata al territorio e al suo tessuto imprenditoriale. 75 anni fa apriva Reggini, concessionaria auto, dall'idea del capostipite Elio. Da quel momento un percorso di crescita, di generazione in generazione. In udienza dai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, i rappresentanti dell'impresa insieme al segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, e al direttore generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici.

Importante, per l'avvio dell'azienda, il supporto di Gerhard Richard Gumpert, diplomatico che aiutò i profughi a San Marino durante la Seconda guerra mondiale legato, all'epoca, alla Wolksvagen, come ricorda Piero Reggini. Per i 75 anni diffusa un'emissione filatelica che fonde espressionismo e realismo: opera realizzata dal riminese Eron che raffigura il percorso di vita della persona e la strada ancora da compiere.

Nel servizio l'intervista a Piero Reggini





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia