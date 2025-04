Registro delle Imprese e rilascio autorizzazioni ad operare: la gestione passa alla Camera di Commercio

D'ora in poi un'azienda che vuole cominciare la sua attività sul Titano dovrà rivolgersi non più all'Ufficio attività economiche, ma alla Camera di Commercio. A lei passa la gestione delle funzioni operative del Registro delle Imprese e il rilascio delle autorizzazioni ad operare. L’obiettivo è semplificare le procedure, ridurre i tempi e aumentare l’attrattività per imprese e investitori esteri, che avranno un punto di riferimento univoco. La Camera di Commercio, ente partecipato, assume così una funzione tipica delle camere internazionali. Ed è prevista la piena interconnessione con i registri europei. “Un passaggio – sottolinea il segretario agli Esteri, Luca Beccari – che ci permette di allinearci all'Europa e al mondo ed essere per questo più visibili e riconoscibili”. “L'iniziativa si inserisce in una visione strategica dello Stato – aggiunge il segretario alle Finanze, Marco Gatti -. Ottimizziamo le risorse pubbliche: mentre la Camera di commercio garantirà un servizio più agile, noi ci occuperemo di controllo e vigilanza”.

"E' un progetto molto importante perché ci rende completamente compliance rispetto al mondo che ci circonda - spiega Rossano Fabbri, segretario all'Industria - . Insomma, una Camera di Commercio che dovrà sempre più diventare la prima porta d'entrata dell'economia sammarinese, dove con trasparenza e grande professionalità si presenterà il Paese a tutto il mondo in maniera univoca".

Concretizziamo un obiettivo – fa notare Emanuel Colombini, presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio – che gli imprenditori attendevano da 25 anni. Ora la Camera di Commercio diventa un interlocutore solido e riconoscibile, pronto a implementare servizi strategici per la crescita del sistema Paese”. Dopo un anno di formazione già avvenuta, ci sarà una fase transitoria di circa 4 mesi e poi la Camera di commercio assumerà piena autonomia nella gestione del Registro. "Formalmente dal primo maggio ci sarà questo nuovo interlocutore per gli operatori economici - sintetizza Denis Cecchetti, direttore dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio -. E' molto importante, lo abbiamo visto anche negli episodi recenti legati alla questione dazi: avere un interlocutore, Camera di Commercio, che sia pienamente efficace internamente e anche verso l'estero aiuterà ulteriormente a rendere le cose più semplici, più snelle e speriamo per tutti molto più soddisfacenti".

Nel video le interviste a Rossano Fabbri (segretario all'Industria) e Denis Cecchetti (Direttore Generale Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio)