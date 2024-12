ECONOMIA Report FMI: riconosciuti i progressi economici e finanziari di San Marino Il Segretario Gatti ha ribadito l'impegno del governo verso crescita, sostenibilità e inclusione sociale, con l’obiettivo di consegnare un Paese più forte alle future generazioni.

Il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, ha espresso soddisfazione per il rapporto annuale del Fondo Monetario Internazionale, che evidenzia i progressi economici di San Marino nel 2024.

Nel documento emerge che nonostante il contesto globale difficile, il Paese ha mantenuto un’attività economica stabile, con un tasso di occupazione record e una riduzione del rapporto debito/PIL grazie a una gestione finanziaria prudente. Notevoli i miglioramenti nel settore bancario, con il calo degli NPL dal 53% al 21%, frutto di operazioni mirate e riforme strutturali. Il FMI sottolinea l'importanza di proseguire gli sforzi per migliorare la redditività bancaria e ottimizzare i costi operativi, mentre l'Accordo di Associazione con l'UE è visto come un’opportunità per espandere il mercato sammarinese.

Il Segretario Gatti ha ribadito l'impegno del governo verso crescita, sostenibilità e inclusione sociale, con l’obiettivo di consegnare un Paese più forte alle future generazioni. “Il risultato - dichiara - conferma l’efficacia del percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi anni, improntato al rigore fiscale, alla sostenibilità e all’integrazione con l’Unione Europea”.

