Report FMI, Rossini (Anis): “Le nostre imprese sono il motore sano dell'economia”

l'intervista a Emanuele Rossini

Lo ha ribadito anche nel recente incontro con il Governo, il primo dall'insediamento dell'esecutivo. È da tempo identificata come la madre delle priorità per gli Industriali: l'Associazione UE e la maggiore integrazione europea, cui ANIS guarda con attesa, nell'auspicio di una firma a breve e di una altrettanto rapida messa a terra:

“Gli associati si sono espressi favorevolmente all'integrazione, all'accordo con l'Europa – spiega il Presidente dell'ANIS, Emanuele Rossini - lo abbiamo riportato anche nell'ultimo incontro con il Fondo Monetario, cui abbiamo segnalato l'interesse dei nostri associati all'Accordo, la buona predisposizione perché ciò avvenga e la tranquillità che l'accordo porterà benefici alle nostre attività, soprattutto nell'interscambio commerciale e anche nella semplificazione dei rapporti con il mercato europeo”.

All'esecutivo gli industriali chiedono di completare le riforme, IVA in testa, per farsi trovare pronti affrontare una sfida nella quale leggono forti opportunità. Pareri e aspettative delle imprese che Anis ha raccolto attraverso un questionario, le cui risultanze sono state espresse proprio alla delegazione del Fondo Monetario Internazionale. Recentissima la missione, e il report preliminare che ne è derivato, e che premia proprio la tenuta del sistema economico, esaltando il valore dell'economia reale e il ruolo del tessuto produttivo:

“Le nostre imprese – commenta Rossini - hanno dimostrato una buona resilienza. Anche per il 2024 si prevede un leggero calo di fatturato, ma non importante; quindi, siamo fiduciosi in una ripresa per il 2025. Questo è il motore sano dell'economia sammarinese, ne siamo fieri ed orgogliosi”.

Nel video, l'intervista al Presidente dell'Anis, Emanuele Rossini