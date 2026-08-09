RESIDENZE ELETTIVE Residenze atipiche, a San Marino arriva il campione del mondo Lorenzo Mark Finn Il ciclista, che si è già fatto notare sul Titano nel 2022 quando vinse la Lugo San Marino, quest'anno ha trionfato al Giro d'Italia Next Gen

Residenze atipiche, a San Marino arriva il campione del mondo Lorenzo Mark Finn.

Il Titano conquista un altro campione del mondo: Lorenzo Mark Finn, il giovane fenomeno del ciclismo italiano che ha vinto il titolo mondiale in linea prima tra i Juniores nel 2024 a Zurigo e poi tra gli Under 23 nel 2025, ha scelto San Marino come residenza, aderendo alla legge sulla residenza atipica a regime fiscale agevolato riservata agli sportivi. Il via libera è arrivato dal Congresso di Stato nella prima seduta di agosto 2026.

Nato a Genova il 19 dicembre 2006, per metà britannico essendo il padre originario di Sheffield, Finn corre per il team Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies. La sua ascesa nel ciclismo è stata fulminante: oltre ai due titoli mondiali, nel 2026 ha vinto il Giro d'Italia Next Gen, il Giro del Belvedere e il Sibiu Cycling Tour, dove a inizio luglio ha ottenuto la sua prima vittoria tra i professionisti.

Lorenzo in realtà a San Marino si è già fatto notare. Era il 2022 quando l'atleta ligure vinse la Lugo San Marino con un finale spettacolare, a staccare tutti. Da allora di strada ne ha percorsa, confermandosi uno dei giovani più promettenti a livello internazionale.

Il Titano si conferma così una delle destinazioni preferite dai campioni del pedale. La legge sulla residenza atipica, approvata nel dicembre 2020 ed entrata in vigore nel giugno 2021, prevede sui redditi prodotti all'estero un'imposta del 7% con un importo minimo di 10.000 euro e un massimo di 100.000, che sostituisce l'imposta generale sui redditi delle persone fisiche.

Tra i ciclisti che hanno già scelto il Titano figurano Giulio Ciccone, Vincenzo Albanese, Leonardo Basso, Filippo Baroncini, Nicola Conci, Alexander Konychev, Lorenzo Rota, Lorenzo Fortunato, Matteo Fabbro, Isaac Del Toro, Giulio Pellizzari, i fratelli Simone e Chiara Consonni e tanti altri.

Non mancano anche i piloti del motorsport Mattia Drudi, Axel Bassani, Michael Rinaldi, Enea Bastianini, Nicolò Bulega, Simone Campedelli, Yifei Ye.



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