RETE: il tema del risparmio al centro di una serata pubblica il 6 maggio. Protagonista Beppe Scienza

L'evento di lunedì alla Sala Montelupo di Domagnano non sarà che il primo di un ciclo di incontri, dal titolo evocativo: “Da qui in avanti. Il futuro è di tutt*”. Intento dichiarato dare risposte pragmatiche – depurate da ogni slogan – a temi che interrogano la cittadinanza. Si inizierà da un personaggio che ha basato sul rigore dei numeri la propria professione. Beppe Scienza: docente di matematica all'Università di Torino; saggista e giornalista apprezzato dal grande pubblico per i suoi studi in materia di risparmio. Presenterà il suo ultimo libro: “I nostri soldi e l'inflazione”. Per RETE interverrà fra gli altri Gian Luigi Macina. Ho conosciuto Scienza oltre 15 anni fa, ha ricordato; sottolineando la sua capacità di “andare oltre l'apparenza”.

L'obiettivo è dunque “calare” le indicazioni dell'ospite nella realtà del Titano; traendo spunti riguardo ad esempio la finanza pubblica. Per noi è “fonte di ispirazione”, ha rimarcato Marino Antimo Zanotti. Che pure sarà tra i relatori - insieme a Giovanni Maria Zonzini -; e che in qualità di membro del Consiglio per la Previdenza ha posto l'accento sul contributo conoscitivo offerto dal matematico. In conferenza stampa, rispondendo alle domande, anche un cenno al più strategico dei dossier: il Movimento si riserva di analizzare nel dettaglio il testo dell'Accordo con l'UE, recentemente divulgato in inglese. Emanuele Santi sospetta intanto vi sia scarsa volontà di approfondire alcuni punti ritenuti scomodi in vista delle elezioni: appalti, concorsi pubblici, monopoli di Stato, trasparenza, comparto bancario-finanziario. L'Europa può essere un'opportunità – ha concluso –, se questi temi vengono affrontati in maniera chiara.

