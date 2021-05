Riforma del lavoro, incontro tra Csdl e Lonfernini. Tamagnini: "Lavoro interinale sarà allargato ad altre categorie"

Nuovo incontro tra sindacati e Segreteria al Lavoro sulla riforma in arrivo. Questa mattina il confronto tra Csdl e Lonfernini. Il sindacato torna a criticare le proposte contenute nella bozza, soffermandosi soprattutto sul tema del lavoro interinale. Il segretario generale Giuliano Tamagnini torna a parlare di “precarizzazione” nel settore. “Si vuole allargare ad altre categorie oltre a quelle del turismo – dice – perché, magari, c'è bisogno di accontentare una fascia economica interessata al modello del lavoro a termine”. Richiama i casi italiani, come gli scioperi dei rider e degli addetti alle consegne Amazon. “Non c'è bisogno di produrre quelle situazioni”, dichiara il segretario generale Csdl.

Altro tema critico quello la possibilità di lavoro ai pensionati che, per il sindacato, è “contraddittorio” in un momento storico in cui i giovani fanno fatica ad entrare nel mercato. Poi la questione collocamento. Meno di 300 lavoratori entrano nel sistema ogni anno, spiega Tamagnini che chiede di lasciare al solo ufficio pubblico la competenza, senza forme di integrazione con un meccanismo privato.