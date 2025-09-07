Riforma Igr: al via le assemblee zonali, sindacati sul piede di guerra

Con l'avvio delle assemblee zonali e in vista dello sciopero generale, i sindacati tornano a farsi sentire contro la riforma Igr. Saranno due settimane intense durante le quali i rappresentanti di Csdl, Cdls e Usl incontreranno lavoratori e pensionati – si partirà dal Teatro Nuovo di Dogana con una serie di appuntamenti fino a Borgo Maggiore - per illustrare gli effetti di una manovra che, attaccano, "invece che tutelare i redditi, aumenta la pressione fiscale e obbliga ad acquistare in territorio, con l'aggravante di discriminare i frontalieri".

Al centro di tutto la perdita del potere d'acquisto delle famiglie. Un'"ingiustizia clamorosa" la riforma dell'imposta generale sui redditi, accusano Csdl, Cdls e Usl, proprio per le fasce medio-basse che hanno subito gli "effetti devastanti di un periodo di inflazione alle stelle". Su mandato dei delegati sindacali, i segretari generali Enzo Merlini, Milena Frulli e Francesca Busignani proseguono nella mobilitazione e ipotizzano di scendere in piazza per lo sciopero in concomitanza con la discussione del progetto di legge in Commissione Finanze. A meno che, anticipano, la misura non venga ritirata o modificata radicalmente.

C'è poi il capitolo dei rinnovi contrattuali: quelli sottoscritti di recente per i settori industriale e artigianale, scrivono i sindacati, hanno "limitato i danni" dell'aumento del costo della vita. Ma restano gli altri: per il contratto del settore pubblico allargato il Governo, sottolineano, "non ha ancora avviato la negoziazione".











