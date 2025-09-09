Riforma Igr, critiche dai frontalieri Afis: "Ennesima mazzata per i lavoratori"

La riforma Igr sarà “l'ennesima mazzata per chi ogni giorno attraversa il confine per lavorare sul Titano”: sono i frontalieri ad esprimere dissenso per la misura in arrivo. Afis, associazione che rappresenta i lavoratori oltreconfine, attacca l'impostazione della manovra e prevede un “pesante aggravio” per i dipendenti. Non ci sarà alcun “riequilibrio fiscale”, per l'organizzazione che denuncia una “grave disparità di trattamento”. “Una doppia imposizione mascherata – dichiara – poiché l'Italia riconosce solo parzialmente le imposte versate a San Marino ai fini della detrazione Irpef”. E invoca un intervento delle istituzioni di entrambi i Paesi.

Tema caldo la riforma Igr: domani sera, alle 20,45, alla Sala Montelupo di Domagnano la serata di approfondimento di Domani Motus Liberi che incontrerà la cittadinanza per ribadire la contrarietà alla misura e condividere valutazioni e proposte per “rendere la riforma più giusta – scrive Dml - più equa e più attenta alle reali esigenze della società”.

L'Unione consumatori sammarinesi si focalizza sulle fasce di popolazione in difficoltà economica. Boccia l'idea di rendere deducibili solo le spese mediche sostenute in territorio e la possibilità di portare in deduzione il 50% dell’affitto pagato con un tetto massimo di 6000 euro. “Anziché aiutare queste persone – scrive Ucs - ancora una volta la bozza di riforma fissa nuovi limiti”.







