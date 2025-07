Riforma Igr, Csdl: "Bufala il fatto che la misura salvaguarderà i redditi bassi"

Una “bufala”, per la Csdl, il fatto che la riforma dell'Imposta generale sui redditi tutelerà chi ha redditi minori e alzerà le tasse solo per quelli più alti: il segretario generale, Enzo Merlini, torna all'attacco e critica il provvedimento della Segreteria alle Finanze con una serie di dati e proiezioni.

Il sindacato pone l'esempio di una famiglia tipo di tre persone – due genitori e un figlio minore – con reddito da lavoro dipendente di 25mila euro lordi annui ciascuno, escluso il Tfr. Per ottenere il massimo beneficio fiscale, scrive la Csdl, oggi i genitori devono 'smaccare' circa 3.500 euro a testa. Con l'ipotesi di riforma, compreso il raddoppio delle imposte sul Tfr, prosegue la nota, “pagherebbero circa 118 euro l'anno in più ciascuno pur tracciando con la Smac Card tutti i 6mila euro previsti”.

Merlini ricorda poi come l'aumento dei prezzi sia “ben superiore” sul Titano rispetto al circondario, con la conseguenza che le imposte peseranno di più. La simulazione prosegue con l'esempio di una famiglia di pensionati al minimo, con circa 15mila euro lordi annui ciascuno: per non avere aggravi, spiega la Csdl, dovrebbero 'smaccare' circa 4mila euro a testa, “quattro volte tanto” rispetto ad oggi. Enzo Merlini contesta la mancanza di equità. “Le tasse sui lavoratori dipendenti e pensionati vanno ridotte – esorta – e i contratti rinnovati”.