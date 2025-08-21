Riforma Igr, Csdl: “Discriminatorio dover tracciare 6mila euro di spese con la Smac”

“Ecco la verità sugli effetti del fisco italiano per i frontalieri”: è la Csdl a inviare un nuovo messaggio al Governo sulla riforma dell'Imposta generale sui redditi. “Falso – attacca il sindacato – quanto dichiarato dall'esecutivo, secondo cui il provvedimento è legittimo anche perché altri Paesi, in primis l'Italia, non riconoscono riduzioni d'imposta ai non residenti”. Il riferimento è a chi vive sul Titano ma lavora oltreconfine. Anche i frontalieri, spiega il segretario generale Enzo Merlini, hanno in realtà diritto alle detrazioni.

"In Italia - afferma Merlini - il regime delle detrazioni è sì composto, in parte, da alcune (voci, nda) legate alla residenza, ma la gran parte sono riconosciute a tutti indistintamente. L'ex provvedimento Draghi, che prevedeva lo sconto sui contributi, si applicava anche ai non residenti, come risulta a noi. I lavoratori frontalieri a San Marino non ne beneficiavano perché i contributi li pagano sul Titano. Si presume che la modifica fatta dal Governo Meloni, che converte tutto sul piano fiscale, aumenti la quantità di detrazioni spettanti anche ai frontalieri a San Marino. Con la riforma le maggiori imposte pagate in Repubblica sarebbero, nella grandissima parte dei casi, totalmente irrecuperabili".

Una questione tecnica quella trattata dal sindacato che torna a contestare la scelta di modificare l'attuale sistema di deduzioni – formato da un mix di no tax area e spese Smac – a favore delle detrazioni soggettive da spendere in territorio per i residenti. Per la Csdl, San Marino andrà incontro a problemi a livello europeo, in caso di associazione all'Ue, così come accaduto all'Italia per aver escluso i non residenti dall'assegno unico per i figli.

"Trasformare le deduzioni in detrazioni, prevedendo una spesa di 6.000 euro a prescindere dei redditi in territorio - aggiunge Merlini - è discriminatorio, perché viola i principi fondamentali dell'Unione Europea. Ognuno deve spendere i suoi soldi dove conviene, non dove è costretto a farlo. Questo provvedimento, peraltro, pesa in maniera predominante sui redditi più bassi da lavoro dipendente e da pensione".

