Riforma IGR, Gatti: "Allarmismo ingiustificato. L'obiettivo non sarà mai di penalizzare cittadini e attività".

Riforma IGR: il Segretario di Stato per le Finanze rassicura i cittadini sulla portata delle misure attualmente in fase di approfondimento.

"Le notizie apparse sulla stampa e le speculazioni di parte che evocano scenari di lacrime e sangue - riporta una nota - sono destituite di ogni fondamento con l’intento di generare un allarmismo ingiustificato. L'obiettivo primario non è, e non sarà mai, penalizzare i cittadini o le attività economiche, - si sottolinea - bensì realizzare un sistema fiscale più equo, trasparente e capace di contribuire alla stabilità e allo sviluppo del Paese. Marco Gatti rimarca la natura del processo in corso: "Stiamo operando con la massima diligenza e apertura al dialogo, - dice - con il coinvolgimento delle parti sociali e le categorie economiche per garantire il miglior equilibrio tra esigenze anche contrapposte. Si sono già svolti i primi incontri con le parti sociali e le categorie economiche, nelle prossime settimane - assicura - il confronto proseguirà con ulteriori approfondimenti".

