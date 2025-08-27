DIBATTITO Riforma Igr: gli animi si infiammano nella serata dei sindacati, sullo sfondo lo sciopero generale Botta e risposta tra sindacati e politica. I rappresentanti della maggioranza difendono la bontà dell'intervento. E gli animi si accendono anche tra il pubblico

Non se le sono mandate a dire i protagonisti del dibattito sulla riforma Igr a Domagnano. Botta e risposta tra i segretari generali di Csdl, Cdls e Usl, organizzatori dell'evento, e i rappresentanti di maggioranza e opposizione. “Non si mettono le mani nelle tasche di lavoratori e pensionati”, ribadiscono i sindacati che chiedono più controlli anti-elusione. E contestano il passaggio da deduzioni a detrazioni.

"Questo è inaccettabile - afferma Milena Frulli, segretaria generale Cdls - ed è inaccettabile anche il fatto che da questo meccanismo vengano esclusi i frontalieri. Facciamo l'esempio di un reddito lordo di 15.000 euro che oggi smacca poco più di 1.000 euro. Per avere dei vantaggi deve arrivare a smaccare più di 4.000 euro. La Segreteria di Stato addirittura parla di 6.000 euro. Per un reddito da 1.500 euro, smaccare quella cifra diventa veramente difficile". "Si ripropone la tassa etnica", aggiunge Enzo Merlini, segretario generale Csdl che parla poi di "argomentazioni del tutto false". "Mi riferisco - spiega - al fatto che il recupero in Italia per la gran parte di lavoratori frontalieri con redditi più bassi sarebbe impossibile. Quindi sarebbe un aggravio puro e semplice. Dall'altra parte è stato detto che lo stesso meccanismo che viene proposto (con la riforma, nda) è presente in Italia. Anche questo è falso, perché l'Italia riconosce detrazioni fiscali a prescindere dalla residenza e neanche di poco conto".

"Continuare a far pagare chi ha sempre pagato ed è la spina dorsale del Paese - rimarca Francesca Busignani, segretaria generale Usl - è profondamente sbagliato, soprattutto dopo il Covid, dopo un periodo di inflazione impazzita e in un momento in cui si fa fatica ad arrivare a fine mese". Dove bisognerebbe, quindi, prendere i soldi? "Bisogna andare a prenderli - risponde Busignani - dai grandi debitori, in territorio e fuori territorio, e bisogna fare dei controlli sull'evasione e sull'elusione".



Per la maggioranza, tra i relatori, Massimo Andrea Ugolini (capogruppo Pdcs) e la presidente della Commissione Finanze Silvia Cecchetti (Psd). Riconoscono la delicatezza dell'argomento, ma difendono una riforma fondamentale, spiegano, per reperire risorse da destinare a investimenti, riduzione del debito e infrastrutture, guardando al Paese e alle nuove generazioni. In platea c'è chi alza la voce per contestare i relatori di maggioranza: chiaro segno che si sta toccando un nervo scoperto nel Paese.

"Crediamo - assicura Ugolini - che sia necessario continuare a tutelare le fasce medio-basse. La Segreteria alle Finanze ha calibrato un intervento affinché, fino ai 23.000 euro, l'intervento rimanga neutro. Sotto questa cifra, si paga di meno. Sopra, invece, si va a pagare qualcosa in più, chiaramente in base alla propria capacità contributiva". Rispetto, invece, al tema dei controlli, prosegue Ugolini, "è sicuramente un dovere dello Stato, da portare a compimento, al netto delle modifiche all'Imposta generale sui redditi".

Gian Luigi Macina (Rete) boccia l'intervento, ricorda le spese in consulenze per il Pdl e insiste proprio sul principio della capacità contributiva, con tasse che devono essere parametrate al reddito. Governo e maggioranza si dicono comunque aperte al confronto. Sullo sfondo resta l'opzione sciopero generale.

Nel servizio le interviste a Milena Frulli (segretaria generale Cdls), Enzo Merlini (segretario generale Csdl), Francesca Busignani (segretaria generale Usl) e Massimo Andrea Ugolini (capogruppo Pdcs)

