Riforma Igr, interviene Usc: "Incomprensibile l'attacco del sindacato al comparto commerciale".

L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo esprime "forte rammarico per le dichiarazioni e l’atteggiamento assunti in occasione dello sciopero generale di martedì scorso". L'associazione boccia da una parte la scelta del sindacato "di attaccare indistintamente imprese e lavoratori del commercio, riproponendo il consueto ritornello secondo cui “a San Marino tutto costa di più”, una narrazione che non solo non risponde al vero, ma rischia di dividere ulteriormente la nostra comunità rischiando di creare presupposti per uno scontro sociale." Per Usc il sindacato, "incomprensibilmente, ha preferito scegliere la strada dello scontro, attaccando anche il comparto commerciale e perdendo un’occasione importante per dimostrare unità fra le parti come inizialmente si era auspicato".

Dall'altra parte i commercianti si dichiarano contrari agli emendamenti del governo che portano al 18% le tasse per le imprese: "Tassare ulteriormente le aziende significa mettere a rischio posti di lavoro e sviluppo invece di rafforzare le entrate dello Stato nel lungo periodo. Entrate, messe a rischio anche da una parte di economia fittizia che va combattuta - aggiunge USC - e che ci vede concordi con le posizioni espresse a più riprese dalle varie forze sociali. Il governo sembra voler procedere verso un aumento della pressione fiscale ignorando l’impatto che avrà su imprese, dipendenti e pensionati invece di collaborare per individuare soluzioni condivise e di buon senso".

"Siamo pronti a presentare proposte e a lavorare insieme - scrivono i commercianti - ma non possiamo accettare una logica in cui gli uni si contrappongono agli altri: così perdiamo tutti!"

