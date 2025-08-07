UFFICIO STUDI Riforma Igr, le elaborazioni Cdls: "Ecco chi davvero paga di più" La segretaria generale Frulli: "Se resta com'è verrà rigettata in toto: pagano sempre i soliti, lavoratori e pensionati"

La Cdls ha elaborato delle proiezioni sulla riforma Igr che, se rimarrà così com'è, ha annunciato Milena Frulli, sarà rigettata in toto. Ecco chi paga di più con la riforma Igr, secondo l'Ufficio studi della Cdls, che ha elaborato alcune proiezioni della riforma, se venisse applicata così com'è. Il fulcro riguarda l'eliminazione della deduzione Smac che, insieme alla no tax area, consentiva una riduzione della base imponibile fino a 9000 euro in corrispondenza di spese certificate in territorio proporzionali al reddito.

Per chi percepisce un reddito lordo di 15mila euro, bastavano 1.027 euro di spese; con reddito di 30mila, la spesa richiesta saliva ad oltre 4.600. Meccanismo accessibile anche ai frontalieri. Con la riforma l'uso della Smac cessa di operare come deduzione sul reddito e diventa una detrazione pari al 22% calcolata sull'importo delle spese tracciate, fino a un massimo annuo di 6.000 euro di spesa. I frontalieri inoltre sono esclusi. Sul reddito da 15mila, l'Igr diminuisce di 187 euro solo se la spesa Smac è di 6.000 euro; con 30mila, Igr aumenta di 195 euro con 6.000 di spesa; se si mantengono gli attuali 4.600, l'aumento impositivo è di 426 euro.

L'obiettivo dichiarato, conclude Cdls, di colpire i redditi più alti non regge ai numeri. Per i frontalieri la situazione è ancor più penalizzante: per 15mila euro di reddito, oltre 1000 euro di Igr; per 30mila, 1500 euro; per 50mila, 2.100 di Igr.

Nel video l'intervista a Milena Frulli, segretaria generale Cdls



Leggi qui il comunicato della CDLS



