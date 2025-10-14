TV LIVE ·
Riforma IGR, sala Montelupo gremita per l’incontro tra sindacati e maggioranza

Partecipazione alta al confronto pubblico con i consiglieri Zanotti (LIbera) e Berti (Alleanza Riformista). Oggi l’attivo dei quadri al Concordia per valutare le modifiche al testo in arrivo in Consiglio.

14 ott 2025
Sala Montelupo piena ieri sera per l'incontro pubblico sulla riforma IGR, organizzato dai sindacati con la maggioranza, rappresentata dai Consiglieri Guerrino Zanotti di Libera e Gian Nicola Berti di Alleanza Riformista. Per i sindacati presenti i tre segretari generali di Csdl Merlini, Cdls Frulli e Busignani Usl. 

Nel pomeriggio è in programma intanto l'attivo dei quadri al Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Si dovranno valutare le novità emerse al tavolo della trattativa, dopo le modifiche annunciate da maggioranza e Governo e l'approvazione in commissione del testo che arriverà in Consiglio. Novità che verranno messe nero su bianco in emendamenti che l'Aula dovrà esaminare insieme al testo cristallizzato in Commissione.




