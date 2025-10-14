Riforma IGR, sala Montelupo gremita per l’incontro tra sindacati e maggioranza

Sala Montelupo piena ieri sera per l'incontro pubblico sulla riforma IGR, organizzato dai sindacati con la maggioranza, rappresentata dai Consiglieri Guerrino Zanotti di Libera e Gian Nicola Berti di Alleanza Riformista. Per i sindacati presenti i tre segretari generali di Csdl Merlini, Cdls Frulli e Busignani Usl.

Nel pomeriggio è in programma intanto l'attivo dei quadri al Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Si dovranno valutare le novità emerse al tavolo della trattativa, dopo le modifiche annunciate da maggioranza e Governo e l'approvazione in commissione del testo che arriverà in Consiglio. Novità che verranno messe nero su bianco in emendamenti che l'Aula dovrà esaminare insieme al testo cristallizzato in Commissione.







