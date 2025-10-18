TV LIVE ·
18 ott 2025
Riforma IGR, sindacati al confronto con governo e maggioranza a palazzo Begni

In mattinata a Palazzo Begni i sindacati incontrano governo e maggioranza per discutere la riforma dell’IGR. L’incontro arriva dopo l’approvazione unanime, da parte dell’Attivo dei Rappresentanti Sindacali di Csdl, Cdls e Usl riunitosi ieri a Borgo Maggiore, della proposta sindacale sulla quale basare la prosecuzione del confronto.
Tra gli obiettivi principali: la progressività della quota SMAC e delle relative detrazioni e la parificazione di trattamento tra lavoratori residenti e frontalieri, superando ogni disparità.

La proposta è già stata inviata al Congresso di Stato e a tutte le forze politiche.




