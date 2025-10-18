Riforma IGR, sindacati al confronto con governo e maggioranza a palazzo Begni

Riforma IGR, sindacati al confronto con governo e maggioranza a palazzo Begni.

In mattinata a Palazzo Begni i sindacati incontrano governo e maggioranza per discutere la riforma dell’IGR. L’incontro arriva dopo l’approvazione unanime, da parte dell’Attivo dei Rappresentanti Sindacali di Csdl, Cdls e Usl riunitosi ieri a Borgo Maggiore, della proposta sindacale sulla quale basare la prosecuzione del confronto.
Tra gli obiettivi principali: la progressività della quota SMAC e delle relative detrazioni e la parificazione di trattamento tra lavoratori residenti e frontalieri, superando ogni disparità.

La proposta è già stata inviata al Congresso di Stato e a tutte le forze politiche.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy