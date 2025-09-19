TV LIVE ·
Riforma Igr, sindacati: "Gatti prova a sgonfiare lo sciopero, necessaria una caccia a evasori e grandi debitori"

19 set 2025
Riforma Igr, sindacati: "Gatti prova a sgonfiare lo sciopero, necessaria una caccia a evasori e grandi debitori"

Critiche dei sindacati alla conferenza stampa del Segretario alle Finanze e delle forze di maggioranza. "Gatti - scrivono Csdl, Cdls e Usl - prova a sgonfiare le sciopero con mirabolanti affermazioni". In merito alla frase secondo cui un giorno di sciopero costerebbe al lavoratore più del prelievo fiscale di un anno, rispondono affermando che "lavoratori e pensionati non soltanto non devono pagare un centesimo in più, ma vanno risarciti di quanto è stato loro tolto non applicando il fiscal drag". Gli aumenti, per le sigle sindacali, "peseranno anche per gli anni a venire". "I redditi e le rendite da capitale vengono solo sfiorati dalla riforma", rimarcano Csdl, Cdls e Usl che invocano una "caccia a evasori e grandi debitori".




