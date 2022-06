CSDL Riforme, Merlini: "Sulle pensioni si va avanti ma su lavoro e fisco siamo all'anno zero" Il Direttivo dice no a fughe in avanti e iniziative unilaterali. Riflettori puntati anche su sanità e contratti

Riforme, Merlini: "Sulle pensioni si va avanti ma su lavoro e fisco siamo all'anno zero".

Il Direttivo della Csdl invia al Governo un messaggio chiaro: rispetti il confronto sulle riforme e rinunci a qualsiasi fuga in avanti. Al momento si procede, seppur a rilento, solo sulle pensioni. “Su lavoro e fisco – accusa Enzo Merlini - siamo ancora all'anno zero”. E torna a sollecitare un'azione coordinata rispetto a materie strettamente interconnesse, dicendosi pronto ad opporsi ad iniziative unilaterali. Tre i nodi da sciogliere della riforma previdenziale: età pensionabile, aumento delle aliquote contributive e copertura del Governo degli sbilanci tra entrate e uscite.

Torna la critica per l'assenza di dati aggiornati, mentre pare sia stata trovata la quadra sul Decreto su Fondiss, che stabiliva le modalità per trasformare i versamenti del secondo pilastro previdenziale in vitalizi. La vera questione – per il direttivo – è l'assenza di rendimenti delle risorse. Erogare vitalizi ha un costo – spiega la Csdl - non sostenibile se non si inverte la tendenza. Si è quindi convenuto di continuare ad erogare il capitale a chi va in pensione, in attesa della Riforma. Riflettori puntati anche sulle gravi carenze di personale medico e sanitario. In generale – afferma la Csdl - il Paese sconta l'assenza di un quadro di riferimento sulle prospettive complessive della sanità sammarinese.

Prima di pensare al nuovo ospedale – avverte - occorre preoccuparsi di quali reparti e servizi metterci dentro. Riguardo, invece, ai contratti del settore privato: firmato il rinnovo con ANIS, è in dirittura d'arrivo quello con UNAS. Non hanno invece prodotto esiti risolutivi gli incontri con le altre controparti datoriali. Le organizzazioni sindacali comunicano al Comitato Garante per la Contrattazione Collettiva l'avvio delle procedure formali. L’inflazione continua a galoppare ed il tempo stringe: l'obiettivo del sindacato è tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni dall'inflazione.



