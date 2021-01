CDLS - MAGGIORANZA Riforme, Montanari: "Confronto e cambio di passo per decidere assieme il menù del fare"

2021, anno delle riforme, alcune delle quali, "non è più pensabile rinviare". Ne sono certi i sindacati; convinti in egual misura anche i partiti di maggioranza. A riprova il vertice politico di venerdì scorso con il Governo – fanno notare - sulle linee strategiche prioritarie in ottica sviluppo e stabilità economica. Incontro da cui è scaturita – Segreteria per Segreteria - una agenda di interventi. Un percorso finora profondamente condizionato dalla pandemia, e che avrà sicuri effetti anche sui prossimi mesi, ma “la sfida di oggi – è stato detto - è quella di mettere in sicurezza e di dare prospettiva al Paese”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Intanto un primo scambio interlocutorio: "Risanamento e rilancio del sistema bancario che non può prescindere dalla salvaguardia dell’occupazione del settore, una trasparente gestione degli NPL e la necessaria sottoscrizione degli accordi per consentire l’apertura del sistema bancario e finanziario verso l’esterno", questi alcuni dei temi che la Confederazione Democratica sottopone alla politica. “Non siamo entrati nei dettagli di quali riforme intraprendere, sui tempi e sui contenuti specifici da apportare – rivela il segretario generale CDLS – ma prima che il governo le scriva le riforme vogliamo discutere e decidere assieme il menù del fare, partendo dalla contezza dei dati economici di sistema e dal metodo, quindi avviando da subito il grande assente, ovvero il confronto”, – avverte Gianluca Montanari, invocando “un cambio di passo del Governo e della politica tutta”.

Si prosegue giovedì con le opposizioni; e a breve – auspica il sindacato – anche con l'Esecutivo. “Credo che questo possa dare la scossa – sostiene, infine, Montanari - per una partenza del progetto Paese che ancora non emerge”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: