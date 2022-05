Riforme, nuove critiche della Csdl: "Manca il confronto" La Cdls, invece, parla di "degrado" della sanità pubblica

“A parte le pensioni, sulle riforme non c'è confronto”: la Csdl torna all'attacco. Se sulla riforma previdenziale, spiega, si procede anche se non molto velocemente, su quella del mercato del lavoro mancano invece una serie di dettagli. E in merito alla legge tributaria “non abbiamo visto altro” oltre alla presentazione del Segretario alle Finanze. Al centro di “Csdl Informa” anche il decreto per calmierare l'impatto delle bollette che, secondo il segretario generale Enzo Merlini, prevede parametri troppo stretti per l'accesso agli aiuti.

La Csdl si sofferma poi sul rinnovo del contratto per il pubblico impiego e le stabilizzazioni. Fronte contratto industria: il sindacato accusa l'Unione artigiani di “invasione di campo” per i suoi commenti sul rinnovo. Riforme e decreti anche al centro del Direttivo Csdl, insieme a un confronto sul pdl famiglia. Mentre la Cdls, con il Consiglio confederale, oltre alla battaglia sull'anonimato societario, parla di “inarrestabile degrado” della sanità pubblica, con “tempi di attesa lunghissimi”. Dirigenza Iss e politica sono invece focalizzati, accusa la Cdls, sul nuovo ospedale e sull'acquisto di costosi macchinari e strumentazioni. “Tempo e pazienza – avverte il sindacato – sono esauriti”.

Nel servizio, le dichiarazioni di Enzo Merlini (segretario generale Csdl)

