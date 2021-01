Riforme: scatta il confronto Cdls e forze politiche

"Bisogna aprire tavoli di confronto sulla situazione economica", il Segretario Generale Cdls avvia gli incontri con le forze politiche. Alle 15 sarà nella sede della Dc per un faccia a faccia con i partiti di maggioranza. Al centro del confronto anche un nuovo metodo di discussione. "Quest’ultimo aspetto, che in condizioni normali parrebbe scontato, purtroppo nei mesi scorsi è stato il grande assente nel rapporto tra Governo e Sindacato", lamenta Gianluca Montanari. Insomma, con la maggioranza prima e con l'opposizione, intende definire le regole che ispireranno i tavoli politico-sindacali per evitare fughe in avanti ed inutile e dannosa conflittualità.





Infatti dopo l'incontro alla Dc, giovedì pomeriggio sarà la volta delle forze politiche di opposizione, in casa sindacale. A seguire la CDLS incontrerà il Governo, che in una lettera del Segretari alle Finanze, ha ha annunciato un incontro quanto prima.

"Dal risanamento e rilancio del sistema bancario che non può prescindere dalla salvaguardia dell’occupazione del settore, ad una trasparente gestione degli NPL e la necessaria sottoscrizione degli accordi per consentire l’apertura del sistema bancario e finanziario verso l’esterno", questo i temi che la Confederazione Democratica intende sottoporre alla politica. "Determinante sarà una decisa accelerazione della trattativa di associazione all’Unione Europea", conclude Montanari.