INNOVAZIONE TECNOLOGICA Righi al VMware Explore di Barcellona: "Qui per presentare il progetto di sviluppo sammarinese" Confronti con importanti player di settore e con le autorità di Andorra

Dal multi-cloud alle app passando per i principali modelli smart, alla Fiera di Barcellona occhi puntati sul mondo della tecnologia. Vmware Explore si conferma luogo d'eccellenza anche per valutare e facilitare opportunità di business alla presenza delle più celebri multinazionali del settore del digital, delle applicazioni e dei software, del networking, della sicurezza dei dati. Per il Segretario Righi l'occasione di incontrare anche i vertici di VMware ed altre importanti aziende come Oracle, Google, Microsoft, ed un confronto costruttivo sullo sviluppo tecnologico con le autorità del Principato di Monaco.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato Fabio Righi.

