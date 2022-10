Righi al WBAF2022: "Per le aziende sammarinesi è importante puntare sullo sviluppo digitale"

È tra i principali eventi internazionali sulla trasformazione digitale, il World Congress of Angels Investors di Antalya, in Turchia, capace di attirare ogni volta centinaia di imprenditori e rappresentanti istituzionali. Quest'anno al centro, la ripartenza dell'economia digitale post pandemia. Il Segretario Fabio Righi è intervenuto in particolare ad una tavola rotonda insieme ai ministri di Tunisia, Albania, Sudafrica ed alle autorità turche: momento nel quale ha rilanciato la possibilità per il Titano di diventare un polo tecnologico competitivo, “ma è importante che lo Stato dia l'esempio – ha detto – e crei strumenti che accelerino la transizione verso un modello di sviluppo aziendale più digitale. Occorre pertanto una normativa competitiva in nuovi settori economici”.

Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria e la Ricerca Tecnologica.