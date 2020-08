PROGETTO SAN MARINO 2030 Righi incontra Varotti: "Gettate le basi per una programmazione economica fra San Marino e Pesaro-Urbino"

Righi incontra Varotti: "Gettate le basi per una programmazione economica fra San Marino e Pesaro-Urbino".

Il Segretario di Stato Fabio Righi a confronto con il Direttore Generale della Confcommercio di Pesaro Amerigo Varotti. “Un'importante occasione – riporta una nota di Palazzo Mercuri - per presentare i tratti generali e operativi del progetto di sviluppo economico “San Marino 2030”. Sono state gettate, quindi, le basi per attuare una programmazione economica integrata fra la Repubblica di San Marino e la provincia di Pesaro-Urbino, che non solo ha la pretesa di costruire il futuro di entrambi i territori ma anche rendere la collaborazione su progetti già attivi nel settore commerciale, industriale, turistico e culturale maggiormente concreta”. L’incontro si è concluso con l’impegno di entrambe le parti ad avviare un confronto costante volto ad una collaborazione strategica.



I più letti della settimana: