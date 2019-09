Rimborsi IGR su Smac, Usl: "Molteplici difficoltà"

Rimborsi Igr su Smac. Durante l'incontro della Segreteria Finanze con i sindacati, “emerse – fa sapere l'Usl - le molteplici difficoltà che i contribuenti spesso riscontrano nello spendere le somme accreditate sulla carta e la disparità di trattamento fra persone fisiche, che sono effettivamente obbligate ad averla, e gli esercenti che possono anche decidere di non abilitarsi a ricevere pagamenti con questo strumento”. Secondo il Segretario Generale Giorgia Giacomini lo strumento, “per non perdere la sua natura originaria, ha bisogno dell’impegno di tutte le categorie economiche e dello Stato, in modo da ampliare sensibilmente il numero delle attività presso le quali sia possibile utilizzarlo ed il numero dei beni/servizi che si possano pagare con la Carta. Lo stesso impegno – aggiunge, infine - è necessario per far sì che tutti gli operatori economici riconoscano sconti a chi utilizza la Smac, sempre nell’ottica di uno sviluppo di questo strumento e di un aumento delle spese in territorio”.

In serata sul tema interviene anche Unione Consumatori Sammarinesi.