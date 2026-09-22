RIMBORSO Rimborso IGR 2024, il 29 settembre l'accredito sulla Smac Il buon fine dell’operazione è confermato dall’invio di un SMS al numero di telefono associato alla card

Rimborso IGR 2024, il 29 settembre l'accredito sulla Smac.

Il 29 settembre arriverà sulle Smac card degli aventi diritto il rimborso IGR relativo all’anno 2024. Lo comunica la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio spiegando che l’accredito del rimborso viene effettuato con riferimento al codice ISS del contribuente registrato sulla card. Il buon fine dell’operazione è confermato dall’invio di un SMS al numero di telefono associato alla card, contenente numero card, nominativo del beneficiario, importo accreditato, causale dell’operazione.

Gli accrediti saranno ripetuti fino al 28 dicembre 2026, ogni lunedì mattina, dal Servizio Smac card per coloro che non sono stati individuati con la prima disposizione (per assenza di card o codice ISS), oppure che hanno superato il massimale ricaricabile sulla card. Per ogni necessità di verifica o chiarimento, è possibile contattare il Servizio San Marino Card al Numero Verde 800 22 08 08 o all’indirizzo e-mail info@sanmarinocard.sm

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