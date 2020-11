Rimborso IGR: entro il 24 novembre saranno completati gli accrediti

In una nota la Segreteria Finanze comunica che sono partite le procedure per il rimborso IGR dell’anno 2018, che saranno completate martedì 24 novembre, tramite accredito sulle SMaC Card dei soggetti beneficiari. Una volta accreditato il rimborso ogni beneficiario riceverà un SMS di conferma sul numero di telefono collegato alla carta. Ulteriori dettagli tecnici verranno spediti, tramite posta ordinaria, in una comunicazione di pagamento della Tesoreria BCSM.

La Segreteria ricorda che i titolari della SMaC Card possono verificare e aggiornare i dati di registrazione della propria carta, accedendo nel profilo utente dell'apposita area clienti del sito www.sanmarinocard.sm . Rimane attivo per chiarimenti anche il numero verde 800220808 e l’indirizzo mail info@sanmarinocard.sm.



