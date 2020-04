Rimini, a micro passi verso la riapertura. Confcommercio chiede regole chiare "altrimenti non riapriremo"

Nel video l'intervista a Gianni Indino

Dalla spiaggia ai negozi, si chiedono regole chiare. Il ritorno alla vendita di cibo da asporto salutato come un micro passo verso il ritorno ad una normalità sulla quale però pesano tante incognite. Ed a Roma Confcommercio Rimini porterà gradi interrogativi, come l'aspetto della responsabilità del gestore una volta che si tornerà, con il protocollo di sicurezza previsto, ad aprire. In questi giorni via le dune, innalzate per l'inverno a protezione delle strutture balneari, dalle spiaggia. Forse la stagione partirà in ritardo, ma al mare si andrà pur con qualche cautela in più: "sarà garantito il distanziamento, ma tutto quello che gira sulle garanzie di protezione sembrano uscite da barzellette". Infine il segmento dei locali da ballo, particolarmente forte in riviera romagnola. I primi a chiudere, quelli che non si sa ancora se e quando riapriranno. Sulle discoteche ci sarà un incontro martedì in Regione. Come presidente del Silb Indino porterà una serie di richieste, ed una premessa: "i ragazzi non staranno a casa, ci saranno feste improvvisate in collina, in città o sulla spiaggia. E senza la sicurezza garantita dal personale dei nostri locali"

