Rimini: arriva Smart&Hack, il gran premio dei talenti per l’innovazione La competizione arriva in Emilia-Romagna dopo il successo delle due edizioni piemontesi, con il sostegno del Comune di Rimini, Confindustria Romagna, Camera di Commercio della Romagna e gli Stati Generali del Mondo del Lavoro

“Smart” ovvero intelligente; “hackathon” come maratona. Due parole inglesi ad identificare il gran premio nazionale dei talenti che sbarca a Rimini, promosso da Risorse Spa. Tema 2022 di Smart&Hack: “More human, more innovation, more sustainability”. In lizza più di 50 giovani innovatori degli istituti tecnici superiori di diverse regioni, a partire dall’Emilia-Romagna, e di molte università tra cui Bologna e Ferrara.

I concorrenti avranno il compito di sviluppare nell’arco di 24 ore progetti innovativi per sei aziende che operano sul territorio romagnolo. Due date per partecipare alla competizione e presentare gli elaborati: 25 maggio e 26 maggio, la prima presso il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio e la seconda al Cinema Fulgor. In palio uno stage aziendale che in chiave occupazionale potrebbe rivelarsi la carta vincente.

Nel video l'intervista a Marco Pagano, Ceo Risorse Spa.

