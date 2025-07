INFLAZIONE Rimini: l'allarme di Federconsumatori, "ricadute di +820 euro annui a famiglia" Colpito soprattutto il carrello della spesa

Sarà un'estate bollente sotto il profilo dei rincari. È Federconsumatori Rimini a lanciare l'allarme inflazione, in aumento soprattutto per “le tensioni registrate sui prezzi dei beni alimentari”. Stimata una ricaduta pari a + 820 euro annui per una famiglia media riminese, di cui 275 euro in più solo sui generi di prima necessità. "Purtroppo la inflazione generale si attesta a 2,7%, - conferma il Presidente Federconsumatori Rimini, Graziano Urbinati - quindi in vetta alle classifiche nazionali, con l'1% in più rispetto alla media nazionale e dato invece sul carrello della spesa assegna un 4,4% in più, poi con percentuali molto alti su alcuni prodotti specifici. È una crescita che incide pesantemente sulle famiglie o meno abbienti e soprattutto marca delle diseguaglianze. Consideriamo che i beni elementari sono beni di prima necessità".

Si invocano interventi urgenti da parte del Governo “per arginare gli aumenti, sostenere il potere di acquisto delle famiglie e colpire l’insorgere di fenomeni speculativi”. E Federconsumatori ha già una lista delle cose da fare. "Chiediamo che ci sia una rimodulazione dell'IVA sui generi di largo consumo, questo permetterebbe un risparmio annuo da noi calcolato sui 500 euro; poi la creazione di un fondo di contrasto per la povertà; la riforma degli oneri di sistema ad esempio sulla parte energetica e anche risorse dedicate al tema sanitario perché anche questo è un tema delicato, molte famiglie - evidenzia - rinunciano alle cure proprio perché non in grado di sostenere spese, soprattutto nel settore privato dal punto di vista sanitario".

Nel video l'intervista a Graziano Urbinati, Presidente Federconsumatori Rimini.

