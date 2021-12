Rincari bollette: associazioni dei consumatori in fibrillazione, chiedono misure a supporto delle famiglie Confronto con il segretario Lonfernini che garantisce impegno per lavorare nell'interesse di cittadini e Stato

Il primo gennaio si avvicina e le associazioni dei consumatori sono in fibrillazione per gli aumenti di luce e gas. In mattinata l'incontro, a distanza, tra il segretario con delega ai rapporti con Aass, Teodoro Lonfernini, e le categorie. La situazione economica – con sullo sfondo la pandemia – pesa sulle famiglie, spiegano i rappresentanti dei consumatori che chiedono una serie di soluzioni.

Come lo Sportello consumatori Csdl che domanda di ampliare il primo scaglione di consumo per l'elettricità e suggerisce di bloccare i prezzi per un periodo. Al momento, spiegano dallo Sportello, mancano le salvaguardie per le famiglie più in difficoltà. Il timore, avvertono, è la “povertà energetica”. Anche l'Asdico chiede l'aumento del primo scaglione e punta a misure di sostegno per i meno abbienti. “Si tratta comunque di una stangata”, afferma il presidente Augusto Gatti. Più esplicita l'Unione consumatori sammarinesi: "Questo - dice la presidente Francesca Busignani - è un cazzotto in faccia ai cittadini". Per Ucs, ci si doveva muovere prima ed è necessario calmierare gli aumenti guardando alle famiglie.

Lonfernini garantisce l'impegno a lavorare nell'interesse dei cittadini e dello Stato. Si è trattato di un confronto trasparente, spiega il Segretario che parla della necessità di un aumento dopo politiche tariffarie ferme da 12 anni e, allo stesso tempo, prevede misure a sostegno dei soggetti maggiormente in difficoltà. La fatturazione, aggiunge, dovrà essere puntuale e chiara. Lonfernini auspica di proseguire nel confronto e ricorda che ci saranno aggiornamenti in caso di variazioni del mercato. Guarda poi ai progetti futuri per rendere San Marino più indipendente dal lato energetico.

Questione calda anche in Italia. Secondo una previsione di Nomisma Energia, senza interventi del Governo, il gas potrebbe aumentare del 61% e l'elettricità del 45%, con una spesa annuale di 1200 euro in più a famiglia. Con gli interventi annunciati, il gas crescerà del 40% e la luce del 28%, con una spesa di 770 euro in più.

Nel servizio, l'intervista a Francesca Busignani, presidente Unione consumatori sammarinesi

