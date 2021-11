Rincari bollette, Autorità Energia: "Se confermati, possibili effetti in bolletta dai primi mesi del 2022"

La decisione deve ancora arrivare, ma il futuro aumento delle bollette a San Marino è ormai una certezza. Una questione, spiega il presidente dell'Autorità per l'Energia, Marco Affronte, legata alle dinamiche di mercato. L'Autorità dovrebbe ufficializzare entro fine dicembre: dopo le proposte di aumento ricevute dall'Aass e in seguito agli incontri con le forze politiche e le associazioni previsti per il 9 dicembre prossimo, le decisione dovrebbe arrivare prima di Natale.









In ogni caso, anticipa Affronte, l'Autorità indicherà comunque che tra un anno le tariffe dovranno essere rivalutate. Interessate le bollette di acqua, luce e gas. Se gli aumenti saranno confermati, ipotizza il presidente dell'Autorità, i primi effetti in bolletta si potrebbero avere già nei primi mesi del 2022.

Questione rincari che interessa anche l'Italia. Federconsumatori Rimini, citando i dati del suo osservatorio nazionale, stima un aumento di oltre 312 euro per famiglia per gas e elettricità. Alla luce dell'inflazione e, quindi, degli aumenti anche per gli altri servizi, chiede al Governo una riforma del sistema di tassazione sulle bollette e sui carburanti e sollecita le amministrazioni comunali a predisporre misure a sostegno delle persone più esposte a difficoltà economiche.

Nel servizio, l'intervista a Marco Affronte, presidente Autorità per i Servizi Pubblici e l'Energia San Marino