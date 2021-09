STANGATA Rincari bollette, Federconsumatori: "Dal Governo una pezza, servono interventi". A San Marino questione da trattare

Tre milioni di famiglie fragili non saranno colpite dall'aumento di luce e gas. Questo grazie al decreto 'taglia-bollette' che ridurrà i rincari anche per altri 26 milioni di nuclei e 6 milioni tra piccole e medie imprese. La norma agisce per rafforzare i bonus energia e azzerare gli oneri di sistema, così da tamponare gli aumenti, dal primo ottobre fino a dicembre. Introdotta anche una riduzione temporanea dell'Iva sul gas: sarà del 5%, sempre fino a dicembre.

[Banner_Google_ADS]



Ma Federconsumatori Rimini parla solo di una soluzione transitoria e chiede interventi più strutturati. Dall'associazione anche una richiesta alla politica locale, per trovare soluzioni.

A San Marino, al momento, non si parla di aumenti in bolletta. La questione sarà discussa nei prossimi giorni, spiegano dall'Aass, così da “valutare le azioni più opportune”. Qui è l'Autorità di regolazione per i servizi pubblici e l'energia a definire le tariffe, basandosi sulle richieste dell'Azienda. Per una stima, dunque, bisognerà attendere.

Nel servizio, l'intervista a Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: