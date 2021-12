Rincari bollette: l'Autorità Energia pubblica tabelle e dettagli sugli aumenti, critiche le categorie

Anche sul Titano sono in arrivo gli aumenti per luce e gas. Le nuove tariffe saranno in vigore dal primo gennaio 2022. Sul sito web dell'Autorità sono ora disponibili le tabelle con tutti i dettagli sugli aumenti. Per il gas, le famiglie avranno spendere il 30% in più. Percentuali diverse per le grandi aziende che, dopo il calo delle tariffe a inizio 2021, in base agli scaglioni di consumo, potranno andare da un +36,1% fino al 45,7%.

In tema di energia elettrica, per le comuni utenze domestiche è previsto un incremento del 25% per i primi 160 kWh che salirà al +35% oltre tale soglia. Ma da maggio 2022 lo scaglione minimo si amplierà a 200 kWh e questo si dovrebbe tradurre in un piccolo risparmio. Per le aziende gli aumenti andranno dal +25 al +40%, in base a consumi e potenza impegnata.









Tariffe che saranno rivalutate tra sei mesi per il gas e tra un anno per la luce. Questo rappresenta, spiegano dall'Autorità, una tutela per i consumatori, perché i prezzi potrebbero aumentare, rimanere stabili ma anche diminuire. Alle istituzioni è stato chiesto di valutare misure di sostegno alle famiglie più povere.

Sulla questione il dibattito è acceso. Gli ultimi a intervenire sono Unione Consumatori sammarinesi e Usl. “L'aumento del costo delle utenze – scrivono – non può limitarsi ad un semplice esercizio di pareggio di bilancio dell'Aass”. La cittadinanza, aggiungono, “non può sempre pagare per scelte non vincenti di terzi”. E chiedono di proteggere i cittadini da aumenti insostenibili. Il 28 dicembre in programma un incontro, annunciano Ucs e Usl, tra categorie e politica alla Segreteria al Lavoro.