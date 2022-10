Rincari: dal Governo nuovo pacchetto di misure a sostegno dell’efficientamento energetico "Significa ridurre sensibilmente i consumi generali e non ricadere nell’aumento dei costi delle bollette di luce e gas"

Per far fronte all'aumento dei costi delle bollette di luce e gas, il Governo ha presentato un pacchetto di emendamenti alla variazione del bilancio 2022 per rafforzare gli incentivi economici già esistenti per favorire la realizzazione di interventi per la produzione di energie rinnovabili in tutti gli edifici, nonché per facilitare l'installazione di impianti fotovoltaici, impianti solari termici e pompe di calore nei condomini. Tra le novità, quelle principali riguardano i numeri minimi per l'approvazione da parte dei condomini, l'aumento del mutuo concesso alle imprese e la detrazione d'imposta per chi realizza "simultaneamente" due interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica.

“Investire oggi nella realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili - scrive il Segretario Canti - significa ridurre sensibilmente i consumi generali e non ricadere nell’aumento dei costi delle bollette di luce e gas”

