IL COSTO DELLA SPESA Rincari sui beni di prima necessità. Federconsumatori: "Rischio speculazione". Ucs: "Urgente una legge sui prezzi"

C'era un tempo, nel secondo dopoguerra, in cui il pane a Rimini costava 105 lire al chilo, ovvero 5 centesimi. Ora i prezzi di pane e pasta sono schizzati e la farina segna un rincaro del 38% rispetto a marzo. La causa è individuabile nell'aumento dei costi delle materie prime e nei rincari energetici che incidono sulle tariffe di produzione e trasporto delle merci. La farina ha raggiunto picchi dell'81% e così le conseguenze dei rincari si riflettono sul versante dei prezzi al consumo, con aumenti del 30% in prodotti come il pane in cassetta e la pasta integrale.

"Abbiamo fatto una segnalazione all'Autorità garante alla concorrenza del mercato - spiega Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini - affinché non si verifichino speculazioni, cioè che qualche produttore approfitti di questa situazione per far lievitare i prezzi in modo spropositato e dannoso per i consumatori".

La prospettiva per i prossimi mesi non è sicura, ma se i rincari continuassero su questa linea sarebbero molte le famiglie a trovarsi in difficoltà. Crescendo il prezzo delle materie prime in tutto il mondo, anche a San Marino è arrivato il conto. Qui il costo della vita è sempre stato più alto, ma ora il potere d'acquisto sta diminuendo assieme agli stipendi dei lavoratori. “Bisognerebbe agire di concerto con gli attori protagonisti da entrambe le parti del confine – spiega Francesca Busignani, presidente di Unione Consumatori Sammarinese –. Speriamo che la legge sui prezzi e consumo venga portata in Consiglio Grande e Generale e sia efficace per calmierare i prezzi, soprattutto quelli dei beni di prima necessità. L'obiettivo non è bloccare il mercato libero, ma creare appetibilità al consumo esterno. Il rischio è di creare un vortice recessivo, mentre dobbiamo dare ossigeno far ripartire San Marino”.

Nel video l'intervista a Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini

