Rincari utenze, Autorità Energia: "Quasi sicuro che le tariffe per l'elettricità rimarranno le stesse"

Arrivano notizie incoraggianti sul fronte dei rincari. Dopo la richiesta dell'Azienda dei Servizi di un aggiornamento delle tariffe per luce e gas, l'Autorità Energia, che dovrà dare una risposta in merito, anticipa che non dovrebbero esserci aumenti. Rimarranno, dunque, le tariffe attuali, almeno per la corrente elettrica. Ancora prematuro avere, invece, conferme per il gas.

Chi rappresenta i consumatori contesta in anticipo un eventuale aumento per esigenze di bilancio dell'Azienda. Già annunciati, dal Governo, strumenti per aiutare le famiglie in difficoltà con i pagamenti delle bollette. E si lavora a nuove strategie per l'approvvigionamento.

Nel servizio, l'intervista a Marco Affronte, presidente Autorità Energia

