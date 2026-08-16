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Rinnovabili, la Csdl: "Gli sconti sul contributo FER anche alle famiglie"

Il sindacato chiede di estendere i risparmi previsti per le aziende energivore alle utenze domestiche e sollecita una revisione dei criteri per le tariffe sociali

16 ago 2026
Rinnovabili, la Csdl: "Gli sconti sul contributo FER anche alle famiglie"

"Le grandi aziende esentate dal contributo sulle rinnovabili: è giusto prevedere risparmi anche per i cittadini". Così la Csdl invocando che i risparmi sul cosiddetto contributo FER previsti dal prossimo ottobre per le aziende energivore siano estesi anche alle utenze domestiche, soprattutto alle famiglie più in difficoltà. 

Lo Sportello Consumatori sollecita AASS e Governo a intervenire, anche alla luce dell’attivo del fondo per le energie rinnovabili, rilanciando al contempo fotovoltaico ed efficientamento energetico.

Focus inoltre sulle tariffe sociali, denunciando che molte famiglie aventi diritto sarebbero state escluse a causa dell’interpretazione dei requisiti basata sul reddito lordo anziché su quello imponibile. Il nuovo Decreto Delegato, secondo la Csdl, corregge solo in parte la situazione e rischia di lasciare fuori ancora molte famiglie a basso reddito. Per questo il sindacato annuncia la richiesta di un confronto con il Segretario di Stato competente per sollecitare una revisione dei requisiti in occasione della ratifica del decreto in Consiglio Grande e Generale.




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