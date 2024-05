Rinnovato il contratto integrativo aziendale di Ieg Ad Peraboni: potenziato o introdotto ex novo alcuni temi essenziali per il sostegno e lo sviluppo del capitale umano

Rinnovato il contratto integrativo aziendale di Ieg-Italian Exhibition Group, società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza, L'accordo è stato siglato dall'azienda con sindacati per le sedi di Rimini - Fiera e Palacongressi - Vicenza, Milano e Arezzo. In particolare, spiegano da Ieg Il nuovo contratto prevede, fra le altre cose, la possibilità di part-time fino ai tre anni del bambino e per accudire familiari; un mese di congedo di paternità; convenzioni con centri estivi e asili nido; Summer Camp, formazione e borse di studio per i figli dei dipendenti; cessione di riposi e ferie solidali, diritti di informazione e consultazione.

"ItalianExhibition Group - osserva l'amministratore delegato, Corrado Peraboni - ha potenziato o introdotto ex novo alcuni temi essenziali per il sostegno e lo sviluppo del capitale umano, a partire dal sistema di welfare, con il recupero del potere di acquisto di alcuni istituti. Contribuiamo così al perseguimento degli obiettivi strategici dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile che trovano riscontro anche nel "Patto per il lavoro e per il clima" sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e poi dalla Provincia di Rimini con le parti sociali, dove troviamo le linee di intervento volte a generare lavoro di qualità e a contrastare le diseguaglianze".

