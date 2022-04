Rinnovo contratto industria, domani la firma fra le tre sigle sindacali e Anis

Le tre sigle sindacali hanno dato il via libera al rinnovo del contratto Industria che prevede un aumento del 5,4% spalmato sul biennio 2022-2023 (3% per l’anno 2022 e 2,4% per il 2023). Domani mattina la sottoscrizione dell'accordo con Anis, con l’impegno – riporta una nota della Csu – che quanto in esso contenuto sarà la base di riferimento per la definizione entro la fine dell’anno del testo unico del contratto collettivo dell'industria. Nella serata di ieri le riunioni dell’Attivo dei Quadri della Fli-Csu e del direttivo Usl che hanno, a larga maggioranza, approvato l'ipotesi di accordo che interesserà 6.500 lavoratori. Una trattativa incentrata soprattutto sull’aumento delle retribuzioni in un momento di rialzo dei prezzi e delle utenze, con lo scopo quindi di garantire il potere d'acquisto dei salari.

