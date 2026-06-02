Rinnovo contratto PA: primo ok del Governo agli arretrati, in arrivo nuovi confronti

In una fase di confronto aperto - tra sindacati, Governo e Comitato direttivo della Funzione Pubblica sul rinnovo del contratto del settore pubblico allargato - l'esecutivo apre sugli arretrati per i dipendenti del comparto. A confermarlo è lo stesso segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi. "Ancora non può essere definita, nel contratto, la quantità di aumento - spiega Belluzzi - perché abbiamo bisogno di capire fin dove ci possiamo spingere. Però siamo pronti a licenziare la parte degli arretrati".

I sindacati, con una nota, tornano sulla necessità di fare il punto su un contratto scaduto dal 2024. Di recente il secondo incontro tra le parti e ne sono in arrivo di nuovi. Intanto, viene accolta la richiesta principale avanzata dai rappresentanti dei lavoratori che avevano puntato, tra gli altri elementi, proprio sul riconoscimento immediato delle somme arretrate per il 2025, con una percentuale, scrivono Csdl, Cdls e Usl, in linea con gli aumenti degli altri settori, cioè il 3 per cento, e almeno un anticipo dei primi mesi del 2026. L'obiettivo è far recuperare il potere d'acquisto ai lavoratori.

"Al di là della richiesta economica, sul tema contrattuale ancora non sono emerse le effettive visioni dei sindacati - prosegue Belluzzi - su cui noi, invece, vorremmo confrontarci. Arriverà a loro, a stretto giro, una nuova convocazione e formuleremo la nostra proposta".

Allo stesso tempo, Belluzzi, nell'annunciare nuovi confronti, spiega che si punta alla sostenibilità del contratto. Bisogna, dunque, affrontare il tema contrattuale e non solo quello economico. Quali sono gli orizzonti temporali? "I sindacati - risponde il segretario - riceveranno entro la settimana, o al più tardi lunedì, le convocazioni". Poi saranno avviati, in caso di disponibilità, i tavoli tecnici per discutere gli elementi del contratto.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi (segretario di Stato agli Interni)







