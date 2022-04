Ripresa, Gatti: “Indicatori migliori del pre-pandemia e rispetto al 2008, quando l'economia viaggiava”

Sentiamo Marco Gatti

Variazione di bilancio in Consiglio, con il Congresso che guarda ad investimenti in strutture strategiche dal punto di vista sia architettonico sia economico - come gli stabili dell'ex Banca Cis. Esito degli Spring Meetings, con al centro il debito internazionale e gli effetti della guerra, “solo indiretti per San Marino – dice Gatti - per le ricadute sul costo delle materie prime e dei trasporti”. Ma è focus anche sul dibattito in Aula sul decreto per una nuova emissione di titoli di debito pubblico – 50 milioni - rivolti primariamente al mercato interno, guardando alla necessità di mantenere, insieme, equilibrio di liquidità ed equilibrio di bilancio: “Il programma di previsione punta al pareggio entro il 2024, frutto anche delle riforme programmate per l'anno in corso e questa è a nostra vera sfida” - dice Gatti e alle critiche mosse dalle opposizioni di esercizio ragionieristico e mancanza di progetto di sviluppo, risponde con i dati dell'Ufficio di Statistica, indicatori di piena ripresa economica.

“Abbiamo raggiunto risultati non solo migliori a quelli pre-pandemia, nel 2019, ma molti addirittura dati migliori rispetto a quelli del 2008, conclude il Segretario alle Finanze, quando l'economia sammarinese viaggiava in maniera significativa. E questo è anche frutto delle politiche che questo Governo ha messo in campo, compresa la strategia di sviluppo, perché non credo che tutto nasca da solo”.

Nel video, l'intervista al Segretario alle Finanze, Marco Gatti