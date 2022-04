GUERRA E PANDEMIA Ripresa, l'analisi del giornalista Sergio Luciano: "Serve ripensare le politiche economiche" Il direttore di Economy si sofferma anche su San Marino: “Fondamentale far ripartire a pieno l'economia della società”.

Il covid prima e ora lo scoppio della guerra stanno rendendo difficile la ripresa economica; il giornalista e direttore di Economy Sergio Luciano ha analizzato il quadro globale: "Ciò che sta accadendo in Ucraina - spiega - che innanzitutto è un evento di sconvolgente atrocità e di imperdonabile criminalità politica da parte di Putin, rende comunque, al netto di quello che è l'aspetto umano, precario l'equilibrio economico mondiale per i prossimi 12 mesi se dovesse finire domani. Se finisse domani, ma purtroppo da quanto sta accadendo non possiamo sperarlo, prima di ritrovare un equilibrio fluido negli scambi con la Russia sicuramente, l'Ucraina devastata e anche con quella parte di mondo così importante che si chiama Repubblica Popolare Cinese e Repubblica Democratica dell'India, che ad oggi non si sono allineate con le altre nazioni occidentali nella condanna dell'iniziativa di Mosca; ebbene prima che si ristabilirà la pace economica, dopo quella militare, ci vorrà comunque un anno".

Il quadro generale imporrà alla classe politica di ripensare nuovamente l'approccio alle politiche economiche pubbliche per arrivare a un nuovo disegno della ripresa. “Il recovery plan europeo – spiega Luciano – va riscritto all'insegna di una tripla azione di risposta alle crisi: autonomia energetica da fonti rinnovabili, autonomia nutrizionale e lotta al covid”.

Luciano rivolge poi una considerazione anche su San Marino: “Fondamentale far ripartire a pieno l'economia della società e questo forse è un po' più facile. Tutto quello che porta visitatori sul Titano - sottolinea - e che negli ultimi due anni ha scarseggiato drammaticamente per l'effetto diretto della pandemia".

