Riqualificazione: l'Hotel Le Conchiglie sarà il più grande della Riviera romagnola. Presentato il progetto che interesserà l'intera zona di Marano

Un ritorno agli antichi fasti e anche di più. É stato presentato l'accordo operativo per la ristrutturazione e il recupero dell'Hotel Le Conchiglie di Riccione, struttura chiusa dal 2012 e che nel 2016 aveva un debito di Imu col Comune di un milione e 110 mila euro. Sotto l'impulso dell'amministrazione del sindaco, Renata Tosi, con l'obiettivo di riqualificare sia la zona del Marano, sia l'hotel – nel frattempo diventato rifugio per senza tetto -, il debito è stato congelato ed indetto un avviso pubblico per manifestazioni di interesse al quale hanno aderito la società che detiene la proprietà dello stabile e che fa capo agli eredi dell'imprenditore Aldo Foschi, l'ingegnere Alessandro Ravaglioli e l'architetto Patrizia Drudi di Axe Group, lo studio incaricato della fase di progettazione.

L’intervento edilizio più consistente riguarda l’hotel (13.500 mq circa), il cui fabbricato principale verrà ristrutturato, migliorato sismicamente ed ammodernato, mentre la dependance verrà completamente demolita e ricostruita nella misura tale da ottenere una ricettività complessiva di 198 camere (582 posti letto), realizzando quindi il più grande hotel della riviera Romagnola. Cambierà anche il format: da struttura che si rivolgeva per lo più ad un turismo congressuale passerà al turismo delle famiglie, puntando alla creazione nel piano seminterrato di una spa di 750 mq circa ed un water-park indoor accessibili tutto l’anno. Il tema del super-hotel saranno, dunque, i giochi d'acqua e il wellness.

Verrà poi realizzato un edificio residenziale di oltre 3mila metri quadrati con l'obiettivo di rendere attivo il quartiere tutto l'anno, sarà riqualificato il lungomare pubblico con nuovi arredi, punti luce e totem a indicare la porta nord del Comune di Riccione e la spiaggia di fronte lunga 130 metri. Il cantiere partirà nell'estate 2020 con un investimento di 20 milioni. Prossimo step, intanto, l'approvazione del progetto in Consiglio Comunale.



Nel video l'intervista ad Alessandro Ravaglioli, Coordinatore progetto Hotel Le Conchiglie