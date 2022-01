Ristori: la Regione Marche presenta due iniziative economiche di sostegno all’economia

La Regione Marche presenta due iniziative economiche di sostegno all’economia: Da una parte sostegno al settore più colpito, quello dell'intrattenimento e del turismo, dall’altra ricapitalizzazione a fondo perduto per piccole aziende o addirittura micro aziende di qualsiasi settore economico. Il presidente della Regione Marche ha sottolineato "l’importanza della capitalizzazione della miriade di micro aziende della Regione” e anche per questo finanziamo una maggiore capitalizzazione aziendale". Il governatore fa il punto sulla situazione coronavirus in Regione, proprio nel giorno in cui la ripresa scolastica fa guardare con maggiore preoccupazione la curva del contagio.

Nel video l'intervista a Mirco Carloni – Vicepresidente Regione Marche ed a Francesco Acquaroli – Presidente Regione Marche

