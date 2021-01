Ristori, Segretario al Turismo: "Decreto pronto, attesa per dati così da distribuirli in modo equo"

Il confronto all'interno del Governo e con la maggioranza è già avvenuto e le linee guida sono “pressoché stabilite”. Il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, fa il punto sugli annunciati ristori per sostenere le attività economiche in perdita. Quello che resta da definire, spiega, è un meccanismo per distribuire in modo equo gli aiuti. Il decreto è "pronto", ma si è in attesa di una serie di dati. Pedini Amati prevede che sarà emesso tra i prossimi giorni e le prime settimane di febbraio.





Ultima a intervenire sulla questione è l'Usot che nelle scorse ore ha rimarcato un ritardo nella pubblicazione del decreto. Il responsabile del Turismo risponde anche alla richiesta dell'associazione di poter tenere aperti bar e ristoranti fino alle ore 22 rispetto all'attuale stop alle 18, visto che le regole anti-Covid scadranno il 1 febbraio. Possibilità, al momento, esclusa. Da Pedini Amati anche una prima anticipazione sul decreto in arrivo con le nuove limitazioni.

Nel servizio, l'intervista a Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo